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Posted 1 августа 2019, 10:05

Published 1 августа 2019, 10:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омич под видом девушки пригласил мужчину в несуществующую кальянную за 3 тыс рублей

Омич под видом девушки пригласил мужчину в несуществующую кальянную за 3 тыс рублей

1 августа 2019, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске гражданин соседнего государства познакомился в интернете с местной жительницей, которая в действительности оказалась 19-летним парнем. Под видом девушки омич выманил у мужчины 3 тыс рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Заявление от 46-летнего мужчины, который оказался в Омске по работе, поступило в отдел полиции № 1. Мужчина рассказал, что познакомился и начал общаться с девушкой на сайте знакомств, и вскоре предложил ей встретиться.

Собеседница согласилась и порекомендовала один из городских баров, где нужно заранее бронировать кальянную комнату. Пострадавший перевел 2 500 на указанный счет, и еще 500 рублей перечислил на сотовый телефон новой подруги по ее просьбе.

В назначенное время житель приехал по указанному адресу и обнаружил, что заведения с таким названием нет. Девушка выходить на связь перестала, и мужчина решил обратиться в полицию.

Личность подозреваемого оперативникам удалось установить: им оказался 19-летний житель Кировского округа Омска. В ведомстве после обращения омича завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание вплоть до двух лет тюрьмы.

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