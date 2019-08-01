Омич под видом девушки пригласил мужчину в несуществующую кальянную за 3 тыс рублей

Posted 1 августа 2019, 10:05
Published 1 августа 2019, 10:05
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Заявление от 46-летнего мужчины, который оказался в Омске по работе, поступило в отдел полиции № 1. Мужчина рассказал, что познакомился и начал общаться с девушкой на сайте знакомств, и вскоре предложил ей встретиться.
Собеседница согласилась и порекомендовала один из городских баров, где нужно заранее бронировать кальянную комнату. Пострадавший перевел 2 500 на указанный счет, и еще 500 рублей перечислил на сотовый телефон новой подруги по ее просьбе.
В назначенное время житель приехал по указанному адресу и обнаружил, что заведения с таким названием нет. Девушка выходить на связь перестала, и мужчина решил обратиться в полицию.
Личность подозреваемого оперативникам удалось установить: им оказался 19-летний житель Кировского округа Омска. В ведомстве после обращения омича завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание вплоть до двух лет тюрьмы.