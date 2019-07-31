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Posted 31 июля 2019, 06:25

Published 31 июля 2019, 06:25

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Водители, не пропустившие скорую помощь, могут сесть на четыре года

Водители, не пропустившие скорую помощь, могут сесть на четыре года

31 июля 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Со следующей недели, 6 августа, в законную силу вступают поправки, внесенные в административный и уголовный кодексы, которые повышают ответственность за попытки помешать работе врачей и медицинского персонала, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области.

Теперь, за попытку препятствия работе медицинского персонала можно получить штраф от четырех до пяти тысяч рублей или реальный срок — лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом под определение препятствия работе медиков попадают и рядовые водители, которые не пропустили карету скорой медицинской помощи. В этом случае им придется заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишиться прав управления на срок до одного года.

Гораздо более серьезное наказание ожидает водителей в том случае, если был нанесен серьезный урон здоровью пациенту. Вероятно, речь идет не только о транспортируемых пациентах, но и о пациентах, которые дожидаются приезда «скорой».

В этом случае водителю будет грозить до двух лет лишения свободы. Если же пациент умрет, то не пропустивший медиков автолюбитель может провести в тюрьме до четырех лет.

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