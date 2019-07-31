В Омской области сын насмерть изрезал мать скальпелем из-за денег

Следствие предполагает, что преступление совершил 35-летний сын умершей женщины. В ноябре 2018 года он освободился из тюрьмы, где оказался за убийство, и с того времени жил у своей матери. Травмы женщине он нанес в состоянии алкогольного опьянения после того, как она не дала ему деньги. Такие показания он дал на допросе у следователя.