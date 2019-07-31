В Омской области сын насмерть изрезал мать скальпелем из-за денег

Posted 31 июля 2019, 13:03
Published 31 июля 2019, 13:03
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Женщину с многочисленными травмами доставили в Муромцевскую больницу накануне, 30 июля. Спасти ее не удалось. В ведомстве по факту смерти омички возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшей».
Следствие предполагает, что преступление совершил 35-летний сын умершей женщины. В ноябре 2018 года он освободился из тюрьмы, где оказался за убийство, и с того времени жил у своей матери. Травмы женщине он нанес в состоянии алкогольного опьянения после того, как она не дала ему деньги. Такие показания он дал на допросе у следователя.
Мужчина нанес 58-летней омичке множество порезов по всему телу, и в качестве орудия он выбрал скальпель. Омича задержали, следователи изучили место преступления и изъяли вещественные доказательства. Расследование продолжается.