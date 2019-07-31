Статистики подсчитали, какой район Омской области самый вымирающий

Posted 31 июля 2019, 12:07
Published 31 июля 2019, 12:07
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В Омском районе, по информации статистиков, на 1 января 2019 года проживало 100 266 жителей. Более, чем вдвое меньше оказалось население Тарского района, где живут 44 196 жителей. Почти равное количество жителей оказалось в Исилькульском и Калачинском районе: здесь в 2018 году проживало 39 329 и 39 098 жителей соответственно.
Самым маленьким по населению стал Большеуковский район, где на начало 2019 года проживало 7 149 жителей. Для сравнения: население одного только районного центра Павлоградского района составляет 7 133 человека. В Большеуковском районе, по подсчетам статистиков, находится и самое маленькое село в регионе — Листвяженское, где живут всего 86 человек.
В областном центре — городе Омске — на 1 января 2019 года в Омскстате насчитали 1 164 815 жителей. Полный список населенных пунктов с указанием численности можно найти ниже.