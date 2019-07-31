Статистики подсчитали, какой район Омской области самый вымирающий

В Омском районе, по информации статистиков, на 1 января 2019 года проживало 100 266 жителей. Более, чем вдвое меньше оказалось население Тарского района, где живут 44 196 жителей. Почти равное количество жителей оказалось в Исилькульском и Калачинском районе: здесь в 2018 году проживало 39 329 и 39 098 жителей соответственно.