Прибыль Apple снизилась на 13%

Posted 31 июля 2019,, 13:16
Published 31 июля 2019,, 13:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает ФедералПресс, в третьем квартале 2018-го финансового года Apple заработала 11,5 миллиардов долларов. При этом, вопреки резкому снижению чистой прибыли, выручка компании возросла на 0,6 миллиардов долларов – до 53,8 миллиардов долларов.
По данным аналитиков, в текущем году платные продукты Apple набрали популярность. Только на своих сервисах компания заработала 11,4 миллиарда долларов за указанный период, что на один миллиард больше прошлогоднего показателя.
От продажи смартфонов iPhone компания получило 25,9 миллиардов долларов, что является самым большим показателем за последние семь лет.