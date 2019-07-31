Начальники омского филиала «Почты России» пять лет присваивали деньги компании

«УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия. Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудники уволены. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме. Руководство филиала принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок. Цель корпоративной службы безопасности — пресечение подобных фактов и выявление недобросовестных сотрудников», — рассказали в организации.