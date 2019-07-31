Начальники омского филиала «Почты России» пять лет присваивали деньги компании

Posted 31 июля 2019, 02:27
Published 31 июля 2019, 02:27
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Начальницам удавалось долгое время скрывать бесконтрольную выдачу денег из кассы Таврического почтамта на личные нужды и заимствования в пользу подчиненных. В течение пяти лет, с 2013 по 2018 года, начальник почтамта обеспечивала невозможность надлежащего контроля за ведением бухгалтерского учета и непроведение ревизий и инвентаризаций кассы.
Кроме того фигурантка оформляли бухгалтерские документы таким образом, что было невозможно обнаружить факты хищения при проведении бухгалтерских проверок. Только в 2018 году комиссия ревизоров трижды проверяла омское отделение «Почты России», но обнаружить недостачу так и не удалось.
В итоге выявить и пресечь преступную деятельность сотрудниц почты удалось правоохранительным органам. В настоящее время наложен арест на имущество одной из обвиняемых на общую сумму 1.2 млн рублей.
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В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.
«УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия. Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудники уволены. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме. Руководство филиала принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок. Цель корпоративной службы безопасности — пресечение подобных фактов и выявление недобросовестных сотрудников», — рассказали в организации.