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Posted 31 июля 2019, 02:27

Published 31 июля 2019, 02:27

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Начальники омского филиала «Почты России» пять лет присваивали деньги компании

Начальники омского филиала «Почты России» пять лет присваивали деньги компании

31 июля 2019, 02:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Таврический районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении начальника местного филиала «Почты России» и начальника главной распределительной кассы данного подразделения. Обеих обвиняют в присвоении девяти миллионов рублей, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Начальницам удавалось долгое время скрывать бесконтрольную выдачу денег из кассы Таврического почтамта на личные нужды и заимствования в пользу подчиненных. В течение пяти лет, с 2013 по 2018 года, начальник почтамта обеспечивала невозможность надлежащего контроля за ведением бухгалтерского учета и непроведение ревизий и инвентаризаций кассы.

Кроме того фигурантка оформляли бухгалтерские документы таким образом, что было невозможно обнаружить факты хищения при проведении бухгалтерских проверок. Только в 2018 году комиссия ревизоров трижды проверяла омское отделение «Почты России», но обнаружить недостачу так и не удалось.

В итоге выявить и пресечь преступную деятельность сотрудниц почты удалось правоохранительным органам. В настоящее время наложен арест на имущество одной из обвиняемых на общую сумму 1.2 млн рублей.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.

«УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году. Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия. Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудники уволены. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме. Руководство филиала принимает усиленные меры контроля, повышает количество проведения внеплановых служебных проверок. Цель корпоративной службы безопасности — пресечение подобных фактов и выявление недобросовестных сотрудников», — рассказали в организации.

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