На лжепрограммиста из Омска завели уголовное дело за фальшивый диплом

Posted 31 июля 2019, 10:29
Published 31 июля 2019, 10:29
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Мужчина решил устроиться на работу в один из банков на должность инженера-программиста. В отдел кадров он подал диплом об окончании высшего учебного заведения на свое имя, однако вскоре выяснилось, что диплом в действительности ему не принадлежит, и обучение 37-летний омич в этом университете не проходил. Такую информацию банк получил после обращения в указанный в дипломе ВУЗ.
Эти данные компания передала в правоохранительные органы. В полиции документы вновь изучили и подтвердили, что они являются недействительными. Также выяснилось, что за диплом об окончании высшего образования омич купил у неизвестных лиц в 2017 году за 140 тыс рублей.
На мужчину дознаватель 10-го отдела полиции возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Теперь ему грозит наказание от штрафа в 80 тыс рублей до 6 месяцев ареста. Дело передали в Центральный районный суд. Также в ведомстве отметили, что проводится проверка в отношении того, кто изготовил фиктивные документы.