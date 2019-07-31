На лжепрограммиста из Омска завели уголовное дело за фальшивый диплом

Мужчина решил устроиться на работу в один из банков на должность инженера-программиста. В отдел кадров он подал диплом об окончании высшего учебного заведения на свое имя, однако вскоре выяснилось, что диплом в действительности ему не принадлежит, и обучение 37-летний омич в этом университете не проходил. Такую информацию банк получил после обращения в указанный в дипломе ВУЗ.