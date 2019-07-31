Молодой омич с палкой напал на прохожего в Восточной роще

Posted 31 июля 2019, 07:13
Published 31 июля 2019, 07:13
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Омич напал на 36-летнего мужчину, прогуливающегося по скверу, и стал наносить удары палкой, потом забрал телефон и банковскую карту. Сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки составила фоторобот нападавшего и передала его наружным службам полиции.
Вскоре злоумышленника задержали в магазине, где он попытался рассчитаться украденной банковской картой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что омич уже был неоднократно судим.
Теперь ночному разбойнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.