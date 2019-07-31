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Posted 31 июля 2019, 07:13

Published 31 июля 2019, 07:13

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Молодой омич с палкой напал на прохожего в Восточной роще

Молодой омич с палкой напал на прохожего в Восточной роще

31 июля 2019, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на прохожего на центральной аллее сквера «Восточная роща», сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Омич напал на 36-летнего мужчину, прогуливающегося по скверу, и стал наносить удары палкой, потом забрал телефон и банковскую карту. Сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки составила фоторобот нападавшего и передала его наружным службам полиции.

Вскоре злоумышленника задержали в магазине, где он попытался рассчитаться украденной банковской картой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что омич уже был неоднократно судим.

Теперь ночному разбойнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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