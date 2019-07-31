Молодой омич с палкой напал на прохожего в Восточной роще

Омич напал на 36-летнего мужчину, прогуливающегося по скверу, и стал наносить удары палкой, потом забрал телефон и банковскую карту. Сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки составила фоторобот нападавшего и передала его наружным службам полиции.