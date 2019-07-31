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Posted 31 июля 2019, 10:51

Published 31 июля 2019, 10:51

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Маршрутка № 445 от Меги до ОНПЗ будет ходить по старому пути (Карта)

Маршрутка № 445 от Меги до ОНПЗ будет ходить по старому пути (Карта)

31 июля 2019, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В департаменте транспорта мэрии Омска сообщили о возвращении прежней схемы проезда маршрутки № 445.

По новому маршруту автобусы начали ходить с 28 июля. В течение трех дней в департаменте транспорта изучали пассажиропоток, собирая информацию от перевозчика и пассажиров маршрута, и результаты исследования показали, что изменения не привели к желаемому результату.

«В результате замеров пассажиропотока и анализа отзывов горожан, решение об изменении схемы было признано нецелесообразным. Принято решение вернуть маршруту предыдущую схему движения», — появнили в пресс-службе департамента транспорта мэрии Омска. Отмечается, что по привычному пути маршрутки № 445 будут ходить уже с завтрашнего дня.

Напомним, ранее в администрации Омска объявили об изменении маршрута, чтобы обеспеченить общественным транспортом жителей 12 микрорайона, микрорайона Кузьминки и жителей улицы Конева.

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