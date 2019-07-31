Из Омска снова запускают чартер до Индии

Как и ранее, авиаперевозчиком выступит компания Royal Flight, специализирующаяся на чартерных пассажирских перевозках. По данным онлайн-сервиса tutu.ru, стоимость пакетного тура продолжительностью десять ночей на двоих составляет от 66.5 тыс рублей без учета стоимости визы.