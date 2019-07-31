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Posted 31 июля 2019, 02:05

Published 31 июля 2019, 02:05

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Из Омска снова запускают чартер до Индии

Из Омска снова запускают чартер до Индии

31 июля 2019, 02:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спустя полтора года, как отменили чартерные рейсы из Омска на Гоа, Омский аэропорт решил восстановить воздушный маршрут. Первый самолет отправится в Индию 26 октября, сообщается в обновленном летнем расписании движения самолетов.

Как и ранее, авиаперевозчиком выступит компания Royal Flight, специализирующаяся на чартерных пассажирских перевозках. По данным онлайн-сервиса tutu.ru, стоимость пакетного тура продолжительностью десять ночей на двоих составляет от 66.5 тыс рублей без учета стоимости визы.

Стоит отметить, что чартерный перевозчик также обслуживает прямые рейсы из Омска до Турции и Объединенный Арабских Эмиратов.

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