7-летняя девочка попала в больницу после ДТП с переворотом на Ленинградской площади

Накануне, 30 июля, в Омске около 17:43 часов произошло дорожно-транспортное происшествие - на Ленинградской площади столкнулись три автомобиля. Пассажирка одного из них, семилетняя девочка оказалась травмирована, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Согласно предварительным данным, полученным от дорожных инспекторов, виновником аварии стал 37-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2107. Мужчина, выезжая с Иртышской набережной на Ленинградскую площадь, в районе дома № 6 не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Renault Logan под управлением 28-летнего омича. Машины столкнулись, после чего Logan откинуло в сторону, где произошло следующее столкновение, уже с автомобилем марки Mitsubishi Lancer под управлением 30-летнего мужчины. В результате двух ударов Logan перевернулся. В этот момент в салоне автомобиля находилась семилетняя девочка. Ребенок получил травмы. Юную пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение. Проверка по факту ДТП продолжается.