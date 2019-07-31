7-летняя девочка попала в больницу после ДТП с переворотом на Ленинградской площади

Posted 31 июля 2019, 03:36
Published 31 июля 2019, 03:36
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно предварительным данным, полученным от дорожных инспекторов, виновником аварии стал 37-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2107. Мужчина, выезжая с Иртышской набережной на Ленинградскую площадь, в районе дома № 6 не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Renault Logan под управлением 28-летнего омича.
Машины столкнулись, после чего Logan откинуло в сторону, где произошло следующее столкновение, уже с автомобилем марки Mitsubishi Lancer под управлением 30-летнего мужчины.
В результате двух ударов Logan перевернулся. В этот момент в салоне автомобиля находилась семилетняя девочка. Ребенок получил травмы. Юную пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение. Проверка по факту ДТП продолжается.