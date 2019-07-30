Заммначальника омской почты в декрете организовала незаконную миграцию иностранцев

Posted 30 июля 2019, 06:53
Published 30 июля 2019, 06:53
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В течении почти двух лет, с апреля 2017 года по январь 2019 года, сотрудница почты заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранцев, незаконно ставя их на учет по известным ей адресам без согласования с собственниками жилых помещений.
При этом женщина подделывала подписи собственников жилья, проставляла оттиски календарного штемпеля отделения почтовой связи, где работала, и передавала регистрации иностранцам.
За незаконную услугу омичка брала с каждого иностранца по 300 рублей. Пока в уголовном деле значатся лишь шесть эпизодов преступной деятельности, два из которых замначальника почты совершила по предварительному сговору с гражданином Республики Узбекистан, которому ранее также выдала фиктивную прописку.
Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.
«УФПС Омской области сообщает, что в настоящее время предприятие оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении деталей происшествия. Ситуация находится на контроле у руководства филиала. После проведения проверки в отношении виновной будет принято соответствующее решение.
Добавим, что в целях пресечения случаев злоупотребления служебным положением УФПС Омской области усилил контроль за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно–ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово–хозяйственной дисциплины», — отметили в «Почте России».