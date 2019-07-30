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Posted 30 июля 2019, 06:53

Published 30 июля 2019, 06:53

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Заммначальника омской почты в декрете организовала незаконную миграцию иностранцев

Заммначальника омской почты в декрете организовала незаконную миграцию иностранцев

30 июля 2019, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Заместитель начальника одного из почтовых отделений в Ленинском округе города Омска, отправившись в декрет, решила заняться незаконным бизнесом. Омичка организовала канал незаконной миграции иностранных граждан, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на комментарий старшего помощника прокурора Ленинского округа.

В течении почти двух лет, с апреля 2017 года по январь 2019 года, сотрудница почты заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранцев, незаконно ставя их на учет по известным ей адресам без согласования с собственниками жилых помещений.

При этом женщина подделывала подписи собственников жилья, проставляла оттиски календарного штемпеля отделения почтовой связи, где работала, и передавала регистрации иностранцам.

За незаконную услугу омичка брала с каждого иностранца по 300 рублей. Пока в уголовном деле значатся лишь шесть эпизодов преступной деятельности, два из которых замначальника почты совершила по предварительному сговору с гражданином Республики Узбекистан, которому ранее также выдала фиктивную прописку.

Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе компании прокомментировали инцидент.

«УФПС Омской области сообщает, что в настоящее время предприятие оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении деталей происшествия. Ситуация находится на контроле у руководства филиала. После проведения проверки в отношении виновной будет принято соответствующее решение.

Добавим, что в целях пресечения случаев злоупотребления служебным положением УФПС Омской области усилил контроль за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно–ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово–хозяйственной дисциплины», — отметили в «Почте России».

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