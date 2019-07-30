В омской электричке откроются электронная библиотека и исторический вагон

Posted 30 июля 2019, 06:21
Published 30 июля 2019, 06:21
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В «Историческом» вагоне электропоезда пригородного сообщения омичи познакомятся с основными вехами истории строительства и развития Транссибирской магистрали и Западно-Сибирской железной дороги. Историческая информация будет представлена в виде фотографий и текстовых пояснений на стенах вагона.
Любители литературы оценят вагон «Электронной библиотеки», заполненный QR-кодами на скачивание аудиокниг художественной и исторической направленности. Кроме того на стенах вагона разместят фотографии исторических личностей, связанных с Омском. По кодам можно будет прослушать аудиосправку с биографическими сведениями о данных персонажах.
Помимо новых тематических вагонов в состав включат традиционную «Библиотеку», два вагона «Комфорт» с мягкими креслами и телевизорами, транслирующими художественные и документальные фильмы и «Детский» вагон.
Запуск электрички запланирован на завтра, 31 июля. Состав направится на станцию Иртышское к месту празднования Дня железнодорожника и 60-летия станции.