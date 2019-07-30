В омской электричке откроются электронная библиотека и исторический вагон

Любители литературы оценят вагон «Электронной библиотеки», заполненный QR-кодами на скачивание аудиокниг художественной и исторической направленности. Кроме того на стенах вагона разместят фотографии исторических личностей, связанных с Омском. По кодам можно будет прослушать аудиосправку с биографическими сведениями о данных персонажах.