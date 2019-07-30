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Posted 30 июля 2019, 06:21

Published 30 июля 2019, 06:21

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В омской электричке откроются электронная библиотека и исторический вагон

В омской электричке откроются электронная библиотека и исторический вагон

30 июля 2019, 06:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске запустят электричку с тематическими вагонами «Исторический» и «Электронная библиотека». Состав подготовит «Омск-пригород» ко Дню железнодорожника, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

В «Историческом» вагоне электропоезда пригородного сообщения омичи познакомятся с основными вехами истории строительства и развития Транссибирской магистрали и Западно-Сибирской железной дороги. Историческая информация будет представлена в виде фотографий и текстовых пояснений на стенах вагона.

Любители литературы оценят вагон «Электронной библиотеки», заполненный QR-кодами на скачивание аудиокниг художественной и исторической направленности. Кроме того на стенах вагона разместят фотографии исторических личностей, связанных с Омском. По кодам можно будет прослушать аудиосправку с биографическими сведениями о данных персонажах.

Помимо новых тематических вагонов в состав включат традиционную «Библиотеку», два вагона «Комфорт» с мягкими креслами и телевизорами, транслирующими художественные и документальные фильмы и «Детский» вагон.

Запуск электрички запланирован на завтра, 31 июля. Состав направится на станцию Иртышское к месту празднования Дня железнодорожника и 60-летия станции.

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