Прокуратура обязала сельские власти отремонтировать бесхозный мост и объездную дорогу

Posted 30 июля 2019, 04:27
Published 30 июля 2019, 04:27
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Администрация Чебаклинского сельского поселения не предпринимает никаких действий для приведения транспортных магистралей в нормативное состояние. Ситуация осложняется тем, что мост вовсе является бесхозным объектом — сооружение не числится в Едином государственном реестре недвижимости.
Тем не менее, по требованию прокуратуры местной администрации все же придется заняться вопросом дорожного сообщения и обеспечить сельчан безопасными коммуникациями. Исполнение представления находится на контроле ведомства.