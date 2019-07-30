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Posted 30 июля 2019, 04:27

Published 30 июля 2019, 04:27

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Прокуратура обязала сельские власти отремонтировать бесхозный мост и объездную дорогу

Прокуратура обязала сельские власти отремонтировать бесхозный мост и объездную дорогу

30 июля 2019, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Большеуковского района Омской области обратила внимание на состояние автомобильного моста и объездной дороги, ведущих в село Чебаклы. Как выяснилось, местные жители пользуются аварийными объектами, а местная администрация не пытается изменить ситуацию, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Администрация Чебаклинского сельского поселения не предпринимает никаких действий для приведения транспортных магистралей в нормативное состояние. Ситуация осложняется тем, что мост вовсе является бесхозным объектом — сооружение не числится в Едином государственном реестре недвижимости.

Тем не менее, по требованию прокуратуры местной администрации все же придется заняться вопросом дорожного сообщения и обеспечить сельчан безопасными коммуникациями. Исполнение представления находится на контроле ведомства.

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