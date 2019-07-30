Омский таксист перевел несуществующему клиенту 52 тыс рублей

Posted 30 июля 2019, 03:52
Published 30 июля 2019, 03:52
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как рассказал омич, находясь в пути к месту вызова такси, получил два телефонных звонка от клиента. Вначале неизвестный попросил водителя купить две бутылки дорогостоящего алкоголя, а потом и вовсе перечислить на озвученный банковский счет 52 тыс рублей. При этом «клиент» обещал с лихвой компенсировать расходы таксиста при встрече.
Омич выполнил все просьбы неизвестного и, только прибыв на место вызова, понял, что заказ был ложный, а он сам — стал жертвой мошенников.
В настоящее время полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».