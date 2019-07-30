gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2019, 03:52

Published 30 июля 2019, 03:52

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омский таксист перевел несуществующему клиенту 52 тыс рублей

Омский таксист перевел несуществующему клиенту 52 тыс рублей

30 июля 2019, 03:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Злоумышленники расширили аудиторию для своих преступлений. На этот раз жертвой мошенников стал омский водитель службы такси, который, отправляясь на ложный вызов, перевел по просьбе «клиента» со своего счета 52 тыс рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как рассказал омич, находясь в пути к месту вызова такси, получил два телефонных звонка от клиента. Вначале неизвестный попросил водителя купить две бутылки дорогостоящего алкоголя, а потом и вовсе перечислить на озвученный банковский счет 52 тыс рублей. При этом «клиент» обещал с лихвой компенсировать расходы таксиста при встрече.

Омич выполнил все просьбы неизвестного и, только прибыв на место вызова, понял, что заказ был ложный, а он сам — стал жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика