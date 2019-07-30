Омский таксист перевел несуществующему клиенту 52 тыс рублей

Как рассказал омич, находясь в пути к месту вызова такси, получил два телефонных звонка от клиента. Вначале неизвестный попросил водителя купить две бутылки дорогостоящего алкоголя, а потом и вовсе перечислить на озвученный банковский счет 52 тыс рублей. При этом «клиент» обещал с лихвой компенсировать расходы таксиста при встрече.