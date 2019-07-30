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Posted 30 июля 2019, 12:40

Published 30 июля 2019, 12:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омича, который расчленил и обокрал соседа, приговорили к 12 годам колонии

Омича, который расчленил и обокрал соседа, приговорили к 12 годам колонии

30 июля 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе регионального следственного комитета объявили о вынесении приговора омичу, который после ссоры убил и расчленил своего соседа, а после того, как спрятал тело, обокрал его квартиру.

Зверское убийство житель Павлоградского района совершил в апреле 2019 года. По версии следствия, он поссорился со своим приятелем и избил его металлической трубкой и несколько раз воткнул ему в спину нож. Мужчина скончался, а фигурант уголовного дела решил избавиться от следов преступления.

«с целью скрыть преступление подсудимый штыковой лопатой разрубил тело: отчленил голову, руки и ноги, которые сжег в печи в доме у тещи, а туловище завернул в полиэтиленовый пакет и утопил в яме с водой на территории заброшенной больницы в селе Логиновка», — пояснили в СУ СРК по Омской области.

После этого сельчанин проник домой к убитому и вынес из его жилья деньги и несколько электроприборов на общую сумму 17.5 тыс рублей. Обокрав квартиру, мужчина скрылся, однако позже попался полиции и на допросе признался во всех преступлениях.

47-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за совершения убийства и кражи. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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