Омича, который расчленил и обокрал соседа, приговорили к 12 годам колонии

Posted 30 июля 2019, 12:40
Published 30 июля 2019, 12:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Зверское убийство житель Павлоградского района совершил в апреле 2019 года. По версии следствия, он поссорился со своим приятелем и избил его металлической трубкой и несколько раз воткнул ему в спину нож. Мужчина скончался, а фигурант уголовного дела решил избавиться от следов преступления.
«с целью скрыть преступление подсудимый штыковой лопатой разрубил тело: отчленил голову, руки и ноги, которые сжег в печи в доме у тещи, а туловище завернул в полиэтиленовый пакет и утопил в яме с водой на территории заброшенной больницы в селе Логиновка», — пояснили в СУ СРК по Омской области.
После этого сельчанин проник домой к убитому и вынес из его жилья деньги и несколько электроприборов на общую сумму 17.5 тыс рублей. Обокрав квартиру, мужчина скрылся, однако позже попался полиции и на допросе признался во всех преступлениях.
47-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за совершения убийства и кражи. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.