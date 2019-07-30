На День города для омичей-автолюбителей нашли 1 600 бесплатных парковочных мест

Большинство центральных дорог будут перекрыты 3 и 4 августа. Всего, по словам заместителя директора департамента транспорта Вадима Кормильца, в центре города для автолюбителей будет предусмотрено около 1 600 парковочных мест. Однако в мэрии рекомендуют в эти дни оставить автомобиль дома и передвигаться на общественном транспорте.