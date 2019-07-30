На День города для омичей-автолюбителей нашли 1 600 бесплатных парковочных мест

Posted 30 июля 2019, 13:11
Published 30 июля 2019, 13:11
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Большинство центральных дорог будут перекрыты 3 и 4 августа. Всего, по словам заместителя директора департамента транспорта Вадима Кормильца, в центре города для автолюбителей будет предусмотрено около 1 600 парковочных мест. Однако в мэрии рекомендуют в эти дни оставить автомобиль дома и передвигаться на общественном транспорте.
Перечень возможных мест парковки:
|Вдоль аллеи Строителей (в створе улицы Тарской)
|100
|По улице Гусарова вдоль ТЦ «Омский»
|100
|Между ТЦ «Омский» и ТЦ «Флагман»
|160
|Больничный переулок
|60
|У ТК «Эгоист» по улице Красный Путь
|35
|По улице Фрунзе вблизи ТЦ «Флагман»
|120
|У автотранспортного колледжа по улице К. Либкнехта
|25
|У здания № 35 по улице К. Либкнехта
|50
|У здания № 8 по улице Краснофлотской
|70
|У здания «Промсвязьбанк» в Газетном переулке
|15
|У музыкального театра (въезд с улицы Пушкина)
|60
|По улице Булатова вблизи ТЦ «Герцен Плаза»
|90
|У «Центрального» рынка по улице Рабиновича
|80
|У ТЦ «Айсберг» по улице Красный Путь
|60
|У гостиницы «Ибис» по улице Ленина
|50
|У «Либеров центр» по улице Думской
|40
|У здания № 4 по проспекту К. Маркса
|40
|У ресторана «Колчак» по улице Ильинской
|60
|Площадь Бухгольца
|40
|У ТЮЗа (въезд с проспекта К. Маркса)
|115
|У «Сбербанка» по улице Думской
|15
|По улице Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Пушкина
|50
|у «Сбербанка» по улице Маршала Жукова
|85
|У КРЦ «Атриум»
|80
Подробный список перекрытий дорог можно найти здесь. А здесь администрация города подготовила интерактивную карту, где отмечены все мероприятия, которые пройдут во время празднования Дня города.