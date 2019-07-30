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Posted 30 июля 2019, 13:11

Published 30 июля 2019, 13:11

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На День города для омичей-автолюбителей нашли 1 600 бесплатных парковочных мест

На День города для омичей-автолюбителей нашли 1 600 бесплатных парковочных мест

30 июля 2019, 13:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время празднования Дня города в Омске будут перекрыты главные магистрали. Для тех, кто все же решил добраться до праздничных площадок на личном автомобиле, в администрации города предусмотрели парковки.

Большинство центральных дорог будут перекрыты 3 и 4 августа. Всего, по словам заместителя директора департамента транспорта Вадима Кормильца, в центре города для автолюбителей будет предусмотрено около 1 600 парковочных мест. Однако в мэрии рекомендуют в эти дни оставить автомобиль дома и передвигаться на общественном транспорте.

Перечень возможных мест парковки:

Вдоль аллеи Строителей (в створе улицы Тарской) 100
По улице Гусарова вдоль ТЦ «Омский» 100
Между ТЦ «Омский» и ТЦ «Флагман» 160
Больничный переулок 60
У ТК «Эгоист» по улице Красный Путь 35
По улице Фрунзе вблизи ТЦ «Флагман» 120
У автотранспортного колледжа по улице К. Либкнехта 25
У здания № 35 по улице К. Либкнехта 50
У здания № 8 по улице Краснофлотской 70
У здания «Промсвязьбанк» в Газетном переулке 15
У музыкального театра (въезд с улицы Пушкина) 60
По улице Булатова вблизи ТЦ «Герцен Плаза» 90
У «Центрального» рынка по улице Рабиновича 80
У ТЦ «Айсберг» по улице Красный Путь 60
У гостиницы «Ибис» по улице Ленина 50
У «Либеров центр» по улице Думской 40
У здания № 4 по проспекту К. Маркса 40
У ресторана «Колчак» по улице Ильинской 60
Площадь Бухгольца 40
У ТЮЗа (въезд с проспекта К. Маркса) 115
У «Сбербанка» по улице Думской 15
По улице Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Пушкина 50
у «Сбербанка» по улице Маршала Жукова 85
У КРЦ «Атриум» 80

Подробный список перекрытий дорог можно найти здесь. А здесь администрация города подготовила интерактивную карту, где отмечены все мероприятия, которые пройдут во время празднования Дня города.

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