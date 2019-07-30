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Posted 30 июля 2019, 05:23

Published 30 июля 2019, 05:23

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

К 8 годам строго режима приговорили молодого омича за покушение на сбыт наркотиков

К 8 годам строго режима приговорили молодого омича за покушение на сбыт наркотиков

30 июля 2019, 05:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд города Омска приговорил 24-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Молодой человек полностью признал свою вину в покушении на сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Вступив в сговор с неустановленным лицом, омич получил от него более 260 грамм синтетики и более двух грамм гашиша для дальнейшей реализации на территории Омска и области.

Наркотики обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ России в автомобиле, личных вещах и квартире при задержании преступника в марте 2019 года. Теперь молодой человек будет отбывать наказание в колонии строго режима.

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