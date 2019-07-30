К 8 годам строго режима приговорили молодого омича за покушение на сбыт наркотиков

Posted 30 июля 2019, 05:23
Published 30 июля 2019, 05:23
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Вступив в сговор с неустановленным лицом, омич получил от него более 260 грамм синтетики и более двух грамм гашиша для дальнейшей реализации на территории Омска и области.
Наркотики обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ России в автомобиле, личных вещах и квартире при задержании преступника в марте 2019 года. Теперь молодой человек будет отбывать наказание в колонии строго режима.