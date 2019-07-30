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Posted 30 июля 2019, 05:40

Published 30 июля 2019, 05:40

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Главбух сельской администрации завысила себе зарплату на 1.7 млн рублей

Главбух сельской администрации завысила себе зарплату на 1.7 млн рублей

30 июля 2019, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Усть-Ишимского муниципального района. Ее подозревают в незаконном присвоении 1.7 млн рублей бюджетных средств, сообщили в прокуратуре Омской области.

Согласно версии следствия, с 2015 по 2018 года бухгалтер сельской администрации завышала себе размер заработной платы, внося изменения в расчетно-платежные ведомости и реестры по выплатам, на основе которых банк перечислял деньги работникам органа местного самоуправления.

Преступление вскрылось во время проверки прокуратуры, которая в свою очередь направила ее результаты в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.

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