Главбух сельской администрации завысила себе зарплату на 1.7 млн рублей

Posted 30 июля 2019, 05:40
Published 30 июля 2019, 05:40
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно версии следствия, с 2015 по 2018 года бухгалтер сельской администрации завышала себе размер заработной платы, внося изменения в расчетно-платежные ведомости и реестры по выплатам, на основе которых банк перечислял деньги работникам органа местного самоуправления.
Преступление вскрылось во время проверки прокуратуры, которая в свою очередь направила ее результаты в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.
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