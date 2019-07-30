Еще один претендент на Ленинскую горку в Омске: как она чуть не стала Пушкинской

Потом, как следует из статьи заведующей отделом госархива Омской области Людмилы Огородниковой, начались мытарства с изготовлением скульптуры Пушкина. Сделать ее к юбилею никак не успевали, городские власти пообещали, что памятник будет готов к концу 1937 года. Сначала хотели купить готовый в Москве, но таковых не оказалось. Затем 2.5-метровую фигуру поэта заказали у скульптора Меера Айзенштадта, городской бюджет выделил на нее 50 тыс рублей. Однако известный своим перфекционизмом скульптор раз за разом переделывал изваяние и переносил сроки. В омском Обкоме нервничали, переписывались с центральным политбюро, но ничего не могли поделать — дело ушло в долгий ящик. А затем на планы окончательно положила крест начавшаяся война.