Еще один претендент на Ленинскую горку в Омске: как она чуть не стала Пушкинской

Posted 30 июля 2019,, 09:52
Published 30 июля 2019,, 09:52
Modified 5 апреля, 09:18
Updated 5 апреля, 09:18
Знаменитая «горка» за Юбилейным мостом раньше называлась Ильинской, сейчас — Ленинской, а в конце 30-х она стала Пушкинской. Газета «Омская правда» от 11 февраля 1937 года писала о торжественной закладке памятника Александру Пушкину в Омске — тогда вся страна отмечала 100-летие гибели поэта. Рабочие и партийцы бросали лозунги: «Дня нас это знамя борьбы за овладение культурным знанием!»
«В сквер собрались многочисленные делегации омских предприятий, вузов и учреждений, представители партийных, советских и общественных организаций […] Исключительно горячую и яркую речь произнесла работница завода им. Куйбышева тов. Ноздрякова […] На большую гранитную глыбу председатель Облисполкома тов. Кондратьев прибивает медную дощечку. На ней надпись: 10 февраля 1937 г. Здесь заложен памятник великому русскому поэту А. С. Пушкину», — говорится в короткой газетной заметке.
До памятника, впрочем, дело не дошло — заложили всего лишь камень, а саму скульптуру так и не изготовили. Но сквер официально был переименован в Пушкинский.
Омский краевед Алексей Сорокин рассказал Городу55, что место для памятника Пушкину выбрали почти случайно. Перед этим как раз снесли Ильинскую церковь — потому что она мешала прокладке трамвайных рельсов (сейчас они там уже не проходят). Под юбилейную дату вполне утилитарно решили использовать освободившееся пространство.
«Понятно, что после 1928 года церкви массово сносили, но дело в том, что Ильинскую снесли в 1935–1936 году — потому что в этом месте поворачивал трамвай с Омки на улицу Лермонтова.
Церковь мешала проезду трамвая. Это ускорило процесс — ее могли снести раньше, позже, но сделали это, когда прокладывали трамвай. Снесли церковь — на этом месте надо что-нибудь поставить. Подвернулся юбилей Пушкина.
Переименовали Ильинскую горку в Пушкинскую, решили ставить памятник поэту. Получается такая цепочка: трамвай — снос церкви — поиск места под памятник Пушкину — Пушкинская горка. Никто не придумывал ставить памятник именно туда, просто освободилась, как сейчас сказали бы, доминанта», — рассказал Сорокин.
Потом, как следует из статьи заведующей отделом госархива Омской области Людмилы Огородниковой, начались мытарства с изготовлением скульптуры Пушкина. Сделать ее к юбилею никак не успевали, городские власти пообещали, что памятник будет готов к концу 1937 года. Сначала хотели купить готовый в Москве, но таковых не оказалось. Затем 2.5-метровую фигуру поэта заказали у скульптора Меера Айзенштадта, городской бюджет выделил на нее 50 тыс рублей. Однако известный своим перфекционизмом скульптор раз за разом переделывал изваяние и переносил сроки. В омском Обкоме нервничали, переписывались с центральным политбюро, но ничего не могли поделать — дело ушло в долгий ящик. А затем на планы окончательно положила крест начавшаяся война.
В послевоенное время конъюнктура сменилась, о Пушкине позабыли. В 1948 году на месте заложенного камня поставили временный гипсовый памятник Ленину, а в 1957 году открыли уже постоянную скульптуру, которая стоит по сей день.
Напомним, сейчас экс-губернатор Леонид Полежаев продвигает идею восстановления Свято-Ильинского собора на Ленинской горке. Сначала речь шла о том, чтобы передвинуть памятник Ленину, а теперь предлагается уже компромиссный вариант, при котором церковь будет соседствовать с вождем революции. Против этого резко возражают коммунисты, привыкшие проводить здесь шествия и демонстрации. Согласно соцопросу, не хотят строительства новой церкви в центре города и жители (при этом во время опроса сторонники храма пытались «накрутить» голоса). На архитектурном совете этот проект назвали «архитектурным анекдотом».
Как выяснилось, Полежаев намерен построить собор по схеме музея Колчака: воссоздать его под видом центра изучения истории православной культуры. Ранее он проллобировал открытие музея Александра Колчака под видом Центра изучения истории гражданской войны.
Отметим, в споре «храм или Ленин» имя Пушкина никогда не звучало.