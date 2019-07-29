В воздухе над Омском за трое суток не нашли отравляющих веществ

Posted 29 июля 2019, 13:21
Published 29 июля 2019, 13:21
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
После того, как в Омскую область пришел дым с лесных пожаров в Сибири, ведомство отслеживает качество воздуха над Омском и ежедневно берет пробы на анализ. В последних пробах, взятых 26, 27 и 28 июля, вредных веществ найдено не было.
Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ специалисты зафиксировали 25 июля. Отмечается, что они попали в регион вместе со смогом, который возник из-за пожаров в соседних областях. Специалисты сообщили, что опасности здоровью смог не представляет, однако следует чаще мыть руки и лицо и плотно закрывать окна и двери, чтобы меньше контактировать с дымкой.
Напомним, смог над городом вызван лесными пожарами в нескольких регионах Сибири, дым от которых доходит и до Омска. На территории самой Омской области крупных лесных пожаров пока не наблюдается.