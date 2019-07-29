В воздухе над Омском за трое суток не нашли отравляющих веществ

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ специалисты зафиксировали 25 июля. Отмечается, что они попали в регион вместе со смогом, который возник из-за пожаров в соседних областях. Специалисты сообщили, что опасности здоровью смог не представляет, однако следует чаще мыть руки и лицо и плотно закрывать окна и двери, чтобы меньше контактировать с дымкой.