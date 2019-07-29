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Posted 29 июля 2019, 09:52

Published 29 июля 2019, 09:52

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области ищут тело воспитательницы детсада, утонувшей в Иртыше

В Омской области ищут тело воспитательницы детсада, утонувшей в Иртыше

29 июля 2019, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вблизи села в Омской области в Иртыше утонула 34-летняя воспитательница омского детского сада. По информации РИА «СуперОмск», тело женщины до сих пор не нашли.

Женщина утонула в Иртыше в субботу, 27 июля, недалеко от села Соляное в Черлакском районе Омской области. Как уточняет издание, погибшей было 34 года, и на водоем она приехала отдыхать вместе с родственниками и друзьями.

О ней также известно, что постоянно она проживала в Омске и работала воспитателем в БДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 235». У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Исполняющая обязанности заведующей детского сада Наталья Синица в разговоре с изданием сообщила, что женщина проработала в детском саду три года, и ее смерть стала потрясением для коллектива.

Напомним, накануне в Омске едва не утонула 22-летняя женщина. Она решила переплыть Иртыш, поспорив с материю, однако на полпути у нее случилась судорога. Ее спас экипаж корабля, который стоял на погрузке.

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