В Омской области ищут тело воспитательницы детсада, утонувшей в Иртыше

Posted 29 июля 2019, 09:52
Published 29 июля 2019, 09:52
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Женщина утонула в Иртыше в субботу, 27 июля, недалеко от села Соляное в Черлакском районе Омской области. Как уточняет издание, погибшей было 34 года, и на водоем она приехала отдыхать вместе с родственниками и друзьями.
О ней также известно, что постоянно она проживала в Омске и работала воспитателем в БДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 235». У нее осталась несовершеннолетняя дочь.
Исполняющая обязанности заведующей детского сада Наталья Синица в разговоре с изданием сообщила, что женщина проработала в детском саду три года, и ее смерть стала потрясением для коллектива.
Напомним, накануне в Омске едва не утонула 22-летняя женщина. Она решила переплыть Иртыш, поспорив с материю, однако на полпути у нее случилась судорога. Ее спас экипаж корабля, который стоял на погрузке.