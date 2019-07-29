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Posted 29 июля 2019, 06:49

Published 29 июля 2019, 06:49

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске резко подорожал картофель: его стоимость выросла в два раза

В Омске резко подорожал картофель: его стоимость выросла в два раза

29 июля 2019, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске один из самых популярных овощей, являющийся не только компонентом многих рецептов, но и самостоятельным блюдом, резко вырос в цене. Стоимость картофеля с начала 2019 года увеличилась в два раз и составляет в среднем 29.33 рубля, сообщает сервис iMonitoring со ссылкой на данные от 22 апреля.

Рост цены составил 91.2 % от стоимости картофеля на начало 2019 года, когда овощ можно было купить на 13.99 рубля дешевле, чем сейчас. Дорожать популярный продукт продолжает и по сей день. Только за последнюю неделю его цена поднялась на 2.1 %.

Однако, несмотря на резкий скачок цены, стоимость картофеля в Омске по-прежнему остается одной из самых низких как в Сибири, так и в России.

Ощутимый скачок цен зафиксирован на еще два популярных продукта — морковь и лук, которые подорожали на 167.4 % и 116.9 % соответственно.

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