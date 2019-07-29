В Омске резко подорожал картофель: его стоимость выросла в два раза

Posted 29 июля 2019, 06:49
Published 29 июля 2019, 06:49
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Рост цены составил 91.2 % от стоимости картофеля на начало 2019 года, когда овощ можно было купить на 13.99 рубля дешевле, чем сейчас. Дорожать популярный продукт продолжает и по сей день. Только за последнюю неделю его цена поднялась на 2.1 %.
Однако, несмотря на резкий скачок цены, стоимость картофеля в Омске по-прежнему остается одной из самых низких как в Сибири, так и в России.
Ощутимый скачок цен зафиксирован на еще два популярных продукта — морковь и лук, которые подорожали на 167.4 % и 116.9 % соответственно.