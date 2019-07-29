В Омске на День города запустят троллейбус с фотографиями Летова и 25/17 (Эскизы)

Posted 29 июля 2019, 08:42
Published 29 июля 2019, 08:42
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В департаменте транспорта администрации города пояснили, что на кузове троллейбуса разместятся фотографии самых известных музыкантов и музыкальных коллективов Омска. Среди них — объединение «Камертон», Русский камерный оркестр «Лад», камерный ансамбль «Мюзет» и другие. Ранее стало известно, что троллейбус украсят фотографиями лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова и солистов омской группы 25/17.
Здесь же разместят фотографии с известных омских фестивалей и конкурсов, проектов Омской филармонии, сцен музыкальных спектаклей театров. Фото юных музыкантов, которые уже стали известными в Омске, также украсят «музыкальный троллейбус».
Помимо исполнителей, музыкальным троллейбус сделает и оформление салона транспорта. Внутри будут размещены фотографии экзотических музыкальных инструментов, а на спинках сидений с обратной стороны появятся тексты популярных современных песен разных жанров.
По информации администрации города, в первый рейс троллейбус выйдет 3 августа и будет курсировать по маршруту № 15. Позже он встанет на все действующие в городе маршруты. Точного расписания работы троллейбуса пока нет.
Напомним, ранее «Музыкальные троллейбусы» курсировали по городу накануне Нового года и в Международный женский день.