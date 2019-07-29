gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2019, 08:42

Published 29 июля 2019, 08:42

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске на День города запустят троллейбус с фотографиями Летова и 25/17 (Эскизы)

В Омске на День города запустят троллейбус с фотографиями Летова и 25/17 (Эскизы)

29 июля 2019, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска официально анонсировали запуск "Музыкального троллейбуса" в День города. Внутри него, по информации пресс-службы мэрии города, пройдут все акции, связанные с музыкальными выступлениями.

В департаменте транспорта администрации города пояснили, что на кузове троллейбуса разместятся фотографии самых известных музыкантов и музыкальных коллективов Омска. Среди них — объединение «Камертон», Русский камерный оркестр «Лад», камерный ансамбль «Мюзет» и другие. Ранее стало известно, что троллейбус украсят фотографиями лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова и солистов омской группы 25/17.

Здесь же разместят фотографии с известных омских фестивалей и конкурсов, проектов Омской филармонии, сцен музыкальных спектаклей театров. Фото юных музыкантов, которые уже стали известными в Омске, также украсят «музыкальный троллейбус».

Помимо исполнителей, музыкальным троллейбус сделает и оформление салона транспорта. Внутри будут размещены фотографии экзотических музыкальных инструментов, а на спинках сидений с обратной стороны появятся тексты популярных современных песен разных жанров.

По информации администрации города, в первый рейс троллейбус выйдет 3 августа и будет курсировать по маршруту № 15. Позже он встанет на все действующие в городе маршруты. Точного расписания работы троллейбуса пока нет.

Напомним, ранее «Музыкальные троллейбусы» курсировали по городу накануне Нового года и в Международный женский день.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика