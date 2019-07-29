Омский Следком опроверг попытку изнасилования на Московке

Posted 29 июля 2019, 04:18
Published 29 июля 2019, 04:18
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Омичка написала заявление о нападении неизвестного. Однако о попытке изнасилования в нем нет и слова. Мужчина подошел к своей жертве сзади и ударил, однако никаких требований не выдвигал и не пытался изнасиловать. Злоумышленник убежал, когда увидел свет фар приближающегося автомобиля.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, по результатам которого специалисты дадут правовую оценку действиям неизвестного и примут процессуальное решение.