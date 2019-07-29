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Posted 29 июля 2019, 04:18

Published 29 июля 2019, 04:18

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омский Следком опроверг попытку изнасилования на Московке

Омский Следком опроверг попытку изнасилования на Московке

29 июля 2019, 04:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-служба омского Следкома внесла коррективы в историю, рассказанную в социальных сетях о нападении насильника на молодую девушку в ночь с 27 по 28 июля в микрорайоне Московка города Омска.

Омичка написала заявление о нападении неизвестного. Однако о попытке изнасилования в нем нет и слова. Мужчина подошел к своей жертве сзади и ударил, однако никаких требований не выдвигал и не пытался изнасиловать. Злоумышленник убежал, когда увидел свет фар приближающегося автомобиля.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, по результатам которого специалисты дадут правовую оценку действиям неизвестного и примут процессуальное решение.

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