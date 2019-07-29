Омский Следком опроверг попытку изнасилования на Московке

Омичка написала заявление о нападении неизвестного. Однако о попытке изнасилования в нем нет и слова. Мужчина подошел к своей жертве сзади и ударил, однако никаких требований не выдвигал и не пытался изнасиловать. Злоумышленник убежал, когда увидел свет фар приближающегося автомобиля.