Омские врачи отказались от лечения пострадавшей в аварии девочки

Posted 29 июля 2019, 06:16
Published 29 июля 2019, 06:16
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Речь идет о школьнице, в декабре прошлого года попавшей под колеса автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель. Омич отбывает 2 года и 7 месяцев в колонии общего режима, а девочка не может вернуться к полноценной жизни.
Сразу после аварии школьницу госпитализировали в ГДКБ № 3, где она проходила лечение в течение пяти месяцев. На протяжении первых месяцев подросток активно шел на поправку, но потом пережила клиническую смерть и как результат получила тяжелое поражение мозга.
Уже в вегетативном состоянии девочку перевели в паллиативное отделение детской больницы № 4, где спустя два месяца врачи предложили забрать ребенка домой и лечить самостоятельно.
Родители школьницы нашли врачей, готовых взяться за ее реабилитацию, и даже собрали необходимую на лечение сумму. Однако частная клиника находится в Новосибирской области и медики опасаются, что пациентка не выдержит восьмичасовой транспортировки из-за нарушения кровообращения.
Врачи новосибирской клиники предложили родителям дистанционное лечение под наблюдением омских врачей. Но местные медики отказываются проводить реабилитацию по рекомендациям новосибирских коллег.
Мама школьницы считает, что омские врачи поставили на ее дочери крест. Их семья стала заложником ситуации — вывезти из города ребенка не получится из-за слабого сердца, а в Омске нет специалистов, согласных лечить девочку.
Министерство здравоохранения Омской области прокомментировало сложившуюся ситуацию. С их слов, школьнице оказали всю необходимую медицинскую помощь, однако процедуры реабилитации, в том числе рефлексотерапия и иглоукалывание, результатов не дали.
Документы ребенка направлялись в Российский реабилитационный центр «Детство», «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина», «Центр медицинской реабилитации», однако все они отказали в приеме пациентки в виду отсутствия реабилитационного потенциала.