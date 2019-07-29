Омичка подделала копию паспорта и от чужого имени незаконно торговала рыбой

Posted 29 июля 2019, 05:32
Published 29 июля 2019, 05:32
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как выяснила прокуратура, за жительницу Красноярского края себя выдавала омичка, которая нашла в сети Интернет копию паспорта потерпевшей и заменила в ней фотографию на свою.
Пока нарушительница торговала рыбой в районе торгового комплекса на бульваре Архитекторов, хозяйка паспортных данных находилась в городе Ачинске на своем рабочем месте.
В связи со вскрывшимися обстоятельствами Омский областной суд отменил акт о привлечении к административной ответственности жительницы Красноярского края.