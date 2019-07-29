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Posted 29 июля 2019, 05:32

Published 29 июля 2019, 05:32

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичка подделала копию паспорта и от чужого имени незаконно торговала рыбой

Омичка подделала копию паспорта и от чужого имени незаконно торговала рыбой

29 июля 2019, 05:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Омской области помогла восстановить права жительницы города Ачинск Красноярского края, которую незаконно привлекли к административной ответственности за торговлю в Омске без необходимой регистрации и разрешений, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Как выяснила прокуратура, за жительницу Красноярского края себя выдавала омичка, которая нашла в сети Интернет копию паспорта потерпевшей и заменила в ней фотографию на свою.

Пока нарушительница торговала рыбой в районе торгового комплекса на бульваре Архитекторов, хозяйка паспортных данных находилась в городе Ачинске на своем рабочем месте.

В связи со вскрывшимися обстоятельствами Омский областной суд отменил акт о привлечении к административной ответственности жительницы Красноярского края.

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