Омичи через прокуратуру добились обустройства ливневой канализации

Posted 29 июля 2019, 04:02
Published 29 июля 2019, 04:02
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Проверку прокуратуры инициировали жители села Знаменское, написавшие коллективное обращение в ведомство по факту подтопления домов и приусадебных участков. Как выяснилось, из-за отсутствия централизованного водоотводящего устройства атмосферные осадки, талые и поверхностные воды затапливали земельные участки и автомобильные дороги.
Ведомство пришло к выводу, что регулярные подтопления создают угрозу для жизни и здоровья местного населения, портят имущество, что нарушает права омичей. В связи с этим прокуратура вынесла представление главе сельского поселения с требованием благоустроить данные улицы.
Местные власти выполнили требование прокуратуры. В первые же дни после сооружения водоотводящего устройства уровень воды значительно уменьшился, и поверхностные воды были полностью ликвидированы.