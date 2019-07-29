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Posted 29 июля 2019, 04:02

Published 29 июля 2019, 04:02

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичи через прокуратуру добились обустройства ливневой канализации

Омичи через прокуратуру добились обустройства ливневой канализации

29 июля 2019, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрацию Знаменского района Омской области заставили проложить ливневую канализацию на двух сельских улицах, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Проверку прокуратуры инициировали жители села Знаменское, написавшие коллективное обращение в ведомство по факту подтопления домов и приусадебных участков. Как выяснилось, из-за отсутствия централизованного водоотводящего устройства атмосферные осадки, талые и поверхностные воды затапливали земельные участки и автомобильные дороги.

Ведомство пришло к выводу, что регулярные подтопления создают угрозу для жизни и здоровья местного населения, портят имущество, что нарушает права омичей. В связи с этим прокуратура вынесла представление главе сельского поселения с требованием благоустроить данные улицы.

Местные власти выполнили требование прокуратуры. В первые же дни после сооружения водоотводящего устройства уровень воды значительно уменьшился, и поверхностные воды были полностью ликвидированы.

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