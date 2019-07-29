Омича на вертолете госпитализировали в Павлодар после ДТП в Казахстане

Posted 29 июля 2019, 13:45
Published 29 июля 2019, 13:45
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Авария случилась накануне вечером, в 22:44 по местному времени. В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области пояснили, что столкновение «Нивы» и Mercedes-Benz Sprinter произошло на 195 км автодороги Омск — Майкапчагай между селами Береговое и Башмачное. В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля «Нива» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Как уточнили изданию в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области, травмы различной степени тяжести в результате ДТП получили 11 человек. Шесть из них госпитализировали, двоих отпустили для лечения вне больницы.
«Четверо пострадавших были доставлены санитарной авиацией в Павлодар. Из них трое граждан России. Это девочка 2010 года рождения из Тюмени, женщина 1973 года рождения из Тюмени и мужчина 1990 года рождения из Омска. Ребенок находится в детской областной больнице, остальные доставлены в городскую больницу № 1», — цитирует пресс-службу Управления издание.