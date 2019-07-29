gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2019, 13:45

Published 29 июля 2019, 13:45

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омича на вертолете госпитализировали в Павлодар после ДТП в Казахстане

Омича на вертолете госпитализировали в Павлодар после ДТП в Казахстане

29 июля 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Павлодарской области во время столкновения микроавтобуса и «Нивы» пострадали 11 человек. Троих, в том числе и жителя Омской области, госпитализировали с привлечением санавиации, сообщает ТАСС.

Авария случилась накануне вечером, в 22:44 по местному времени. В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области пояснили, что столкновение «Нивы» и Mercedes-Benz Sprinter произошло на 195 км автодороги Омск — Майкапчагай между селами Береговое и Башмачное. В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля «Нива» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Как уточнили изданию в пресс-службе Управления здравоохранения Павлодарской области, травмы различной степени тяжести в результате ДТП получили 11 человек. Шесть из них госпитализировали, двоих отпустили для лечения вне больницы.

«Четверо пострадавших были доставлены санитарной авиацией в Павлодар. Из них трое граждан России. Это девочка 2010 года рождения из Тюмени, женщина 1973 года рождения из Тюмени и мужчина 1990 года рождения из Омска. Ребенок находится в детской областной больнице, остальные доставлены в городскую больницу № 1», — цитирует пресс-службу Управления издание.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика