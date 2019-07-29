Омича на вертолете госпитализировали в Павлодар после ДТП в Казахстане

«Четверо пострадавших были доставлены санитарной авиацией в Павлодар. Из них трое граждан России. Это девочка 2010 года рождения из Тюмени, женщина 1973 года рождения из Тюмени и мужчина 1990 года рождения из Омска. Ребенок находится в детской областной больнице, остальные доставлены в городскую больницу № 1», — цитирует пресс-службу Управления издание.