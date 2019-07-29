Омич угнал у нового друга автомобиль, пока тот спал после алкогольного застолья

На допросе у дознавателя омич рассказал, что ключи от автомобиля нашел на лавочке, где их оставил хозяин, и после этого решил угнать машину. Как он украл телефон, в ведомстве не пояснили, но мужчина пояснил, что успел продать его случайному прохожему.