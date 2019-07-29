Омич угнал у нового друга автомобиль, пока тот спал после алкогольного застолья

Posted 29 июля 2019, 09:26
Published 29 июля 2019, 09:26
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Мужчина заявил об угоне в отдел полиции № 6 и пояснил, что днем ранее приехал в Омск и познакомился с другим горожанином. Вместе они устроили алкогольное застолье на улице 1-й Военной, после которого потерпевший уснул. Наутро он не нашел ни своего автомобиля, ни нового знакомого.
Во время поисков пропавшего Peugeot полицейские просмотрели городские камеры видеонаблюдения и заметили автомобиль, движущийся по Ленинградскому мосту в сторону Кировского округа. Оперативники нашли машину на автозаправочной станции, и здесь же удалось поймать угонщика. Автомобиль не имел никаких внешних повреждений.
На допросе у дознавателя омич рассказал, что ключи от автомобиля нашел на лавочке, где их оставил хозяин, и после этого решил угнать машину. Как он украл телефон, в ведомстве не пояснили, но мужчина пояснил, что успел продать его случайному прохожему.
Сейчас на омича возбудили сразу два уголовных дела — по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание за совершенные преступления до 6 лет лишения свободы. В ведомстве отмечают, что ранее горожанин уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.