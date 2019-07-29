Насильник ночью напал на молодую омичку на безлюдной улице

В Омске в ночь с 27 на 28 июля неизвестный напал на девушку и попытался изнасиловать на безлюдной улице. Инцидент произошел на улице 6-я Станционная в районе заправки «Сибоил», сообщили в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Со слов молодой омички, нападавшему было 30-40 лет. Мужчина славянской внешности. Он напал на девушку сзади между часом и двумя ночи. Она отбивалась, поэтому у подозреваемого могли остаться царапины на руках. Насильника спугнула проезжающая мимо машина, и довести намерение до конца он не смог. Теперь в социальных сетях ищут очевидцев, которые могли видеть подходящего по приметам мужчину в данном районе.