Насильник ночью напал на молодую омичку на безлюдной улице

Posted 29 июля 2019, 03:18
Published 29 июля 2019, 03:18
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Со слов молодой омички, нападавшему было 30-40 лет. Мужчина славянской внешности. Он напал на девушку сзади между часом и двумя ночи. Она отбивалась, поэтому у подозреваемого могли остаться царапины на руках.
Насильника спугнула проезжающая мимо машина, и довести намерение до конца он не смог. Теперь в социальных сетях ищут очевидцев, которые могли видеть подходящего по приметам мужчину в данном районе.