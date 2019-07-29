Над Омской областью развернули боинг из-за плохого самочувствия пассажира

Posted 29 июля 2019, 10:44
Published 29 июля 2019, 10:44
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Такое решение, по информации издания, принял пилот лайнера авиакомпании Utair. В аэропорту Рощино, откуда отправился самолет, пояснили, что борт развернули через час после полета. За время нахождения в воздухе лайнер долетел до Омской области.
«Рейс ЮТ239 вылетел в 6:15. После посадки и оказания необходимой медпомощи в 9:55 самолет вылетел по маршруту следования», — приводит издание информацию справочной аэропорта. Что именно случилось с пассажиром, в аэропорту не сообщили.