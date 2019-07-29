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Posted 29 июля 2019, 10:44

Published 29 июля 2019, 10:44

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Над Омской областью развернули боинг из-за плохого самочувствия пассажира

Над Омской областью развернули боинг из-за плохого самочувствия пассажира

29 июля 2019, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Boeing-737, который летел по маршруту Тюмень-Красноярск, вернулся в отправную точку из-за состояния пассажира. Об этом сообщает издание «Наш Город».

Такое решение, по информации издания, принял пилот лайнера авиакомпании Utair. В аэропорту Рощино, откуда отправился самолет, пояснили, что борт развернули через час после полета. За время нахождения в воздухе лайнер долетел до Омской области.

«Рейс ЮТ239 вылетел в 6:15. После посадки и оказания необходимой медпомощи в 9:55 самолет вылетел по маршруту следования», — приводит издание информацию справочной аэропорта. Что именно случилось с пассажиром, в аэропорту не сообщили.

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