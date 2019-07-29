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Posted 29 июля 2019, 11:12

Published 29 июля 2019, 11:12

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

На День города в Омске общественный транспорт будет ходить после 22 часов

На День города в Омске общественный транспорт будет ходить после 22 часов

29 июля 2019, 11:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Омска рассказали, как после празднования Дня города будет организовано движение общественного транспорта и до какого времени на него можно будет попасть.

В мэрии уточнили, что основные события в День города состоятся 3 августа, и закончатся они праздничным салютом в 22:00 в двух точках города: напротив гостиницы «Амакс» и у Советского парка. Также в парке «Зеленый остров» состоится фестиваль фейерверков, который также закончится с приходом темноты.

В пресс-службе администрации города сообщили, что схема транспортировки омичей после завершения всех мероприятий уже утверждена. Те, кто наблюдал салют с Иртышской набережной, смогут уехать почти в любую точку города с остановки «Цирк», из городка Нефтяников транспорт будет ходить с остановок «ДК Малунцева» и «Кристалл».

Также вечером и ночью на остановках «Городок Водников», «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамт», «Дом Туриста» и «Госпиталь» будут находиться дополнительные автобусы.

Полный список мероприятий, которые пройдут в День города, можно найти здесь.

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