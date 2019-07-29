На День города в Омске общественный транспорт будет ходить после 22 часов

В мэрии уточнили, что основные события в День города состоятся 3 августа, и закончатся они праздничным салютом в 22:00 в двух точках города: напротив гостиницы «Амакс» и у Советского парка. Также в парке «Зеленый остров» состоится фестиваль фейерверков, который также закончится с приходом темноты.