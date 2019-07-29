Бушующие пожары заставили властей двух регионов Сибири ввести режим ЧС

«Режим „Чрезвычайная ситуация в лесах“ введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии», — сообщили изданию в ведомстве. Связано это, по сообщению МЧС России, с тем, что в этих регионах зарегистрировано больше всего пожаров.