Бушующие пожары заставили властей двух регионов Сибири ввести режим ЧС

Posted 29 июля 2019, 13:56
Published 29 июля 2019, 13:56
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
«Режим „Чрезвычайная ситуация в лесах“ введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии», — сообщили изданию в ведомстве. Связано это, по сообщению МЧС России, с тем, что в этих регионах зарегистрировано больше всего пожаров.
Общая площадь лесов, охваченных огнем, составляет более 3 млн гектаров. Из-за сильных пожаров на соседние регионы перекинулся смог. Специалисты ежедневно измеряют влияние смога на атмосферу, и в Омской области в ближайшие три дня не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. До Омской области пожары пока не дошли.