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Posted 29 июля 2019, 13:56

Published 29 июля 2019, 13:56

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Бушующие пожары заставили властей двух регионов Сибири ввести режим ЧС

Бушующие пожары заставили властей двух регионов Сибири ввести режим ЧС

29 июля 2019, 13:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На территории Иркутской области и Красноярского края введен режим ЧС. Также он будет действовать на части территории республики Бурятия, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Режим „Чрезвычайная ситуация в лесах“ введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии», — сообщили изданию в ведомстве. Связано это, по сообщению МЧС России, с тем, что в этих регионах зарегистрировано больше всего пожаров.

Общая площадь лесов, охваченных огнем, составляет более 3 млн гектаров. Из-за сильных пожаров на соседние регионы перекинулся смог. Специалисты ежедневно измеряют влияние смога на атмосферу, и в Омской области в ближайшие три дня не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. До Омской области пожары пока не дошли.

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