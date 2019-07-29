Банда омичей пытала людей, вымогая деньги под предлогом борьбы с наркоторговцами

Posted 29 июля 2019, 01:33
Published 29 июля 2019, 01:33
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Жертвами омских бандитов становились законопослушные граждане, якобы занимающиеся распространением наркотиков, и обязательно хлипкого телосложения, чтобы не могли дать отпор.
Под различными предлогами злоумышленники усаживали своих жертв в автомобиль и увозили в лес или баню, где начинались пытки. Омичей избивали и пытали, заставляя признаться в сбыте наркотиков.
Так, одному из пострадавших вбили гвоздь в колено, другого — топили в бассейне. Об еще одну жертву — тушили сигареты, а в четвертого стреляли газовым пистолетом. Под пытками омичи соглашались отдать деньги, машины и другое имущество.
Когда один из потерпевших, несмотря на страх дальнейшей расправы, все же заявил в правоохранительные органы, банду взяли. Ходу расследования по 26 возбужденным уголовным делам всячески мешали родственники подозреваемых, однако полиции удалось собрать необходимую доказательную базу вины бандитов.
В итоге восьми членов группировки приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет каждому. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.