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Posted 28 июля 2019, 07:10

Published 28 июля 2019, 07:10

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске еще две дороги будут отремонтированы

В Омске еще две дороги будут отремонтированы

28 июля 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Обновить асфальт планируется на ул. Конева и на Привокзальной площади, сообщает «Омскрегион».

На сайте госзакупок появилось объявление о торгах на ремонт еще двух участков городских дорог. Сообщается, что новый асфальт должен быть уложен на ул. Конева и Привокзальной площади до 1 октября. Общая стоимость ремонта двух дорог составит 41,5 млн рублей.

Напомним, что сейчас по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омске ведется ремонт 17 участков дорожной сети на общую сумму 876,5 млн рублей. Подрядчиками являются компании «СибДор», «АРТ Ремстрой», СПК «Дорстрой» и СФ «Континент». Все работы должны завершиться не позже 1 сентября.

Помимо замены асфальта, с этого года в обязанности подрядчиков входит также установка бордюров, остановочных павильонов и пешеходных ограждений, оборудование ливневневой канализации и нанесение разметки.

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