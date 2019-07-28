В Омске еще две дороги будут отремонтированы

На сайте госзакупок появилось объявление о торгах на ремонт еще двух участков городских дорог. Сообщается, что новый асфальт должен быть уложен на ул. Конева и Привокзальной площади до 1 октября. Общая стоимость ремонта двух дорог составит 41,5 млн рублей.