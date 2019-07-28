В Омске еще две дороги будут отремонтированы

Posted 28 июля 2019, 07:10
Published 28 июля 2019, 07:10
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
На сайте госзакупок появилось объявление о торгах на ремонт еще двух участков городских дорог. Сообщается, что новый асфальт должен быть уложен на ул. Конева и Привокзальной площади до 1 октября. Общая стоимость ремонта двух дорог составит 41,5 млн рублей.
Напомним, что сейчас по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Омске ведется ремонт 17 участков дорожной сети на общую сумму 876,5 млн рублей. Подрядчиками являются компании «СибДор», «АРТ Ремстрой», СПК «Дорстрой» и СФ «Континент». Все работы должны завершиться не позже 1 сентября.
Помимо замены асфальта, с этого года в обязанности подрядчиков входит также установка бордюров, остановочных павильонов и пешеходных ограждений, оборудование ливневневой канализации и нанесение разметки.