В Омске дети незаконно вымогают деньги у прохожих на «лечение ребенка»

«Детям захотелось легких денег, и взрослые им их дают. Орудуют эти ребята в районе ТЦ «Фестиваль» на парковке. Работают уже не первый год. В основном вечером. Данными детьми руководят взрослые. И возможно, они такие не единственные. Не кормите мошенников!» рассказали поисковики в официальном паблике.