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Posted 28 июля 2019, 09:16

Published 28 июля 2019, 09:16

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске дети незаконно вымогают деньги у прохожих на «лечение ребенка»

В Омске дети незаконно вымогают деньги у прохожих на «лечение ребенка»

28 июля 2019, 09:16
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Об этом рассказывают представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

В организации «Доброспас-Омск» рассказывают, что в Омске группа детей действует от их имени, собирая деньги якобы на «лечение ребенка». Чаще всего их можно встретить на парковке у ТЦ «Фестиваль».

«Детям захотелось легких денег, и взрослые им их дают. Орудуют эти ребята в районе ТЦ «Фестиваль» на парковке. Работают уже не первый год. В основном вечером. Данными детьми руководят взрослые. И возможно, они такие не единственные. Не кормите мошенников!» рассказали поисковики в официальном паблике.

Волонтеры просят откликнуться всех, кто знает что-либо об этих детях.

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