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Posted 28 июля 2019, 11:15

Published 28 июля 2019, 11:15

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омские полицейские проверили палаточный лагерь «Богатырская застава»

Омские полицейские проверили палаточный лагерь «Богатырская застава»

28 июля 2019, 11:15
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба МВД России по Омской области.

Инспекторы ПДН побывали в палаточном лагере «Богатырская застава» в Омском районе, где отдыхает 140 детей.

После проведения обследования территории лагеря и спальных палаточных мест, проверяющие установили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В лагере отсутствуют обогревательные и другие электрические приборы.

Напомним, что проверки детских лагерей Омской области началась после трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которой погибло четверо детей.

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