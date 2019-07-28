Омские полицейские проверили палаточный лагерь «Богатырская застава»

Posted 28 июля 2019, 11:15
Published 28 июля 2019, 11:15
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Инспекторы ПДН побывали в палаточном лагере «Богатырская застава» в Омском районе, где отдыхает 140 детей.
После проведения обследования территории лагеря и спальных палаточных мест, проверяющие установили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В лагере отсутствуют обогревательные и другие электрические приборы.
Напомним, что проверки детских лагерей Омской области началась после трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которой погибло четверо детей.