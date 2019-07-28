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Posted 28 июля 2019, 04:13

Published 28 июля 2019, 04:13

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичи жалуются на массовые кражи автомобильных номеров

Омичи жалуются на массовые кражи автомобильных номеров

28 июля 2019, 04:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом рассказал один из жителей города в соцсетях.

Омич рассказал, что ночью у его машины были скручены автомобильные номера республики Беларусь, сообщается в группе «ЧП Омск». Под дворниками злоумышленники оставили записку с номером телефона.

На звонок ответила девушка, которая вежливо уточнила, какой именно номер интересует автовладельца и сообщила стоимость за его возвращение. В конце разговора она пожелала приятного дня.

В комментариях омичи отметили, что в последнее время подобных случаев в Омске было много. При этом, как правило, страдают владельцы автомобилей с белорусскими номерами.

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