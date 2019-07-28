Омичи жалуются на массовые кражи автомобильных номеров

Posted 28 июля 2019, 04:13
Published 28 июля 2019, 04:13
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Омич рассказал, что ночью у его машины были скручены автомобильные номера республики Беларусь, сообщается в группе «ЧП Омск». Под дворниками злоумышленники оставили записку с номером телефона.
На звонок ответила девушка, которая вежливо уточнила, какой именно номер интересует автовладельца и сообщила стоимость за его возвращение. В конце разговора она пожелала приятного дня.
В комментариях омичи отметили, что в последнее время подобных случаев в Омске было много. При этом, как правило, страдают владельцы автомобилей с белорусскими номерами.