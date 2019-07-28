Бурков рассказал, какие у него любимые места в Омске

Posted 28 июля 2019, 05:09
Published 28 июля 2019, 05:09
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Губернатор Александр Бурков в передаче «Актуальное интервью» на 12-м канале, сообщил, какие места города выбирает чаще всего для прогулки. Как выяснилось, это набережная Иртыша и Зеленый Остров. По словам губернатора, туда нужно вкладывать не только деньги, но и душу.
Глава региона совместно с мэром планирует провести реконструкцию набережной Иртыша от Ленинградского моста до Зеленого острова, сделав ее в едином стиле.