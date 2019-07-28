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Posted 28 июля 2019, 05:09

Published 28 июля 2019, 05:09

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Бурков рассказал, какие у него любимые места в Омске

Бурков рассказал, какие у него любимые места в Омске

28 июля 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В планах некоторые из этих мест реконструировать, сообщает «Om1.ru».

Губернатор Александр Бурков в передаче «Актуальное интервью» на 12-м канале, сообщил, какие места города выбирает чаще всего для прогулки. Как выяснилось, это набережная Иртыша и Зеленый Остров. По словам губернатора, туда нужно вкладывать не только деньги, но и душу.

Глава региона совместно с мэром планирует провести реконструкцию набережной Иртыша от Ленинградского моста до Зеленого острова, сделав ее в едином стиле.

Напомним, что сейчас в парке «Зеленый остров» берег Иртыша обнесен забором, который был установлен по инициативе мэра Омска. Ожидается, что забор простоит не менее года, - до тех пор, пока не будет проведено укрепление береговой линии.

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