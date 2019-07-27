В Омской области в двух авариях с опрокидыванием пострадали дети

Posted 27 июля 2019, 08:42
Published 27 июля 2019, 08:42
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Первое ДТП случилось 26 июля, около 14:35 часов, на трассе в Таврическом районе. Toyota Vitz, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, перевернулась на автодороге Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка в районе 65-го километра. По информации ведомства, автоледи не справилась с управлением и съехала в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
В аварии пострадала 4-летняя девочка-пассажир. Она находилась на переднем пассажирском сидении в детском кресле, и именно на эту сторону пришелся удар о землю. Ребенка доставили в медучреждение.
Еще одна авария произошла сегодня ночью. В 1:30 часов о ней из медучреждения сообщили в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району. Предварительно полицейские выяснили, что 26-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» ехал по трассе Большой Атмас - Пограничная Григорьевка, и в районе 5-го километра со стороны Большого Атмаса не справился с управлением.
Автомобиль также перевернулся. Пострадала в аварии 15-летняя девушка. Ее доставили в больницу, откуда и сообщили о случившемся в полицию.
В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что по обоим ДТП проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.