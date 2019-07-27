В Омской области в двух авариях с опрокидыванием пострадали дети

Еще одна авария произошла сегодня ночью. В 1:30 часов о ней из медучреждения сообщили в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району. Предварительно полицейские выяснили, что 26-летний парень за рулем «ВАЗ-21099» ехал по трассе Большой Атмас - Пограничная Григорьевка, и в районе 5-го километра со стороны Большого Атмаса не справился с управлением.