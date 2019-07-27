ООО «СибРос» через суд заставили исправить трещины и колеи на двух дорогах в Омске

Ремонт на этих участках ООО «СибРос» проводил в 2016 году, и по договору гарантия на работы составляет 4 года со дня подписания акта приемки. Дефекты комиссия выявила в апреле 2018 года, и «СибРос» частично их устранил. Повторного ремонта остальных участков Управлению дорожного хозяйства и благоустройства пришлось через суд. Во время разбирательств в Арбитражном суде новосибирская компания провела экспертизу и выяснила, что колейность на Интернациональной образовалась из-за несоответствия ГОСТу асфальтобетонной смеси марки П сразу по нескольким показателям.