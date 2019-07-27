ООО «СибРос» через суд заставили исправить трещины и колеи на двух дорогах в Омске

Posted 27 июля 2019, 04:20
Published 27 июля 2019, 04:20
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Решение было принято во вторник, 23 июля, и до 23 августа подрядчик обязан устранить сетку продольных и поперечных трещин на участке дороги от Лукашевича до Заозерной и по улице Лукашевича от моста 60-летия ВЛКСМ до улицы Волгоградской. Также подрядчика обязали устранить колейность, которая образовалась после ремонта на улице Интернациональной от Красного Пути до Гагарина. У Главпочтамта глубина колейности превышает 30 см.
Ремонт на этих участках ООО «СибРос» проводил в 2016 году, и по договору гарантия на работы составляет 4 года со дня подписания акта приемки. Дефекты комиссия выявила в апреле 2018 года, и «СибРос» частично их устранил. Повторного ремонта остальных участков Управлению дорожного хозяйства и благоустройства пришлось через суд. Во время разбирательств в Арбитражном суде новосибирская компания провела экспертизу и выяснила, что колейность на Интернациональной образовалась из-за несоответствия ГОСТу асфальтобетонной смеси марки П сразу по нескольким показателям.