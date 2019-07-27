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Posted 27 июля 2019, 04:20

Published 27 июля 2019, 04:20

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

ООО «СибРос» через суд заставили исправить трещины и колеи на двух дорогах в Омске

ООО «СибРос» через суд заставили исправить трещины и колеи на двух дорогах в Омске

27 июля 2019, 04:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Судья восьмого Арбитражного апелляционного суда оставил без изменения решение первой инстанции, в котором компанию «Сибирский региональный союз» обязали исправить серьезные дефекты на улицах Лукашевича и Интернациональная.

Решение было принято во вторник, 23 июля, и до 23 августа подрядчик обязан устранить сетку продольных и поперечных трещин на участке дороги от Лукашевича до Заозерной и по улице Лукашевича от моста 60-летия ВЛКСМ до улицы Волгоградской. Также подрядчика обязали устранить колейность, которая образовалась после ремонта на улице Интернациональной от Красного Пути до Гагарина. У Главпочтамта глубина колейности превышает 30 см.

Ремонт на этих участках ООО «СибРос» проводил в 2016 году, и по договору гарантия на работы составляет 4 года со дня подписания акта приемки. Дефекты комиссия выявила в апреле 2018 года, и «СибРос» частично их устранил. Повторного ремонта остальных участков Управлению дорожного хозяйства и благоустройства пришлось через суд. Во время разбирательств в Арбитражном суде новосибирская компания провела экспертизу и выяснила, что колейность на Интернациональной образовалась из-за несоответствия ГОСТу асфальтобетонной смеси марки П сразу по нескольким показателям.

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