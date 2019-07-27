Омск до вторника накроют грозовые тучи

В понедельник, 29 июля, синоптики обещают сохранение дождливой погоды, но к грозе в этот день добавится град. Воздух днем прогреется до +29 градусов, ветер в течение суток будет южный, юго-восточный скоростью до 12 м/с, в отдельных районах могут быть порывы до 22 м/с.