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Posted 27 июля 2019, 09:08

Published 27 июля 2019, 09:08

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омск до вторника накроют грозовые тучи

Омск до вторника накроют грозовые тучи

27 июля 2019, 09:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшие три дня пройдут дожди с градом, при этом 30-градусная жара отступит лишь ко вторнику.

В воскресенье, 28 июля, ночью местами пройдет дождь с грозой в некоторых районах области ожидается туман. Температура воздуха днем достигнет +30 градусов, а ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 16 м/с.

В понедельник, 29 июля, синоптики обещают сохранение дождливой погоды, но к грозе в этот день добавится град. Воздух днем прогреется до +29 градусов, ветер в течение суток будет южный, юго-восточный скоростью до 12 м/с, в отдельных районах могут быть порывы до 22 м/с.

Во вторник, 30 июля, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью может опуститься до +13 градусов, а днем будет не жарче +26 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 13-18 м/с.

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