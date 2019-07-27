Омск до вторника накроют грозовые тучи

Posted 27 июля 2019, 09:08
Published 27 июля 2019, 09:08
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В воскресенье, 28 июля, ночью местами пройдет дождь с грозой в некоторых районах области ожидается туман. Температура воздуха днем достигнет +30 градусов, а ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 16 м/с.
В понедельник, 29 июля, синоптики обещают сохранение дождливой погоды, но к грозе в этот день добавится град. Воздух днем прогреется до +29 градусов, ветер в течение суток будет южный, юго-восточный скоростью до 12 м/с, в отдельных районах могут быть порывы до 22 м/с.
Во вторник, 30 июля, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью может опуститься до +13 градусов, а днем будет не жарче +26 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 13-18 м/с.