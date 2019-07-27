Омич на эвакуаторе украл машину, которую собирался купить

Posted 27 июля 2019, 08:16
Published 27 июля 2019, 08:16
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Горожанин обратился с заявлением в отдел полиции № 7. 40-летний омич пояснил оперативникам, что автомобиль KIA, стоимостью 680 тыс рублей, припарковал возле дома на проспекте Менделеева, а наутро обнаружил пропажу. Как выяснилось, мужчина купил машину с рук, а паспорт техсредства остался у прежнего владельца. Потерпевший мужчина рассказал, что выставил в интернете автомобиль на продажу несколько дней назад.
Полицейские нашли свидетелей пропажи автомобиля. Они рассказали, что автомобиль загружали на эвакуатор несколько неизвестных мужчин. Омичи подробно описали похитителей, и по приметам удалось подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Центрального округа Омска, которого узнал владелец автомобиля: мужчина откликнулся на объявление о продаже авто.
Оказалось, похититель автомобиля выкупил у его предыдущего техпаспорт и решил похитить машину, не заплатив за нее. Сейчас автомобиль изъяли и вернули прежнему владельцу. В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый к ответственности не привлекался, но теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Кража».