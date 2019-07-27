Омич на эвакуаторе украл машину, которую собирался купить

Оказалось, похититель автомобиля выкупил у его предыдущего техпаспорт и решил похитить машину, не заплатив за нее. Сейчас автомобиль изъяли и вернули прежнему владельцу. В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый к ответственности не привлекался, но теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Кража».