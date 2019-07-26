На время фестиваля фейерверков омичам запретят приезжать на «Зеленый остров»

Posted 26 июля 2019, 11:43
Published 26 июля 2019, 11:43
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Временно прекращено движение транспорта 3 августа с 14 до 24 часов будет на следующих участках:
Парковаться вблизи места, где пройдет фестиваль, будет запрещено с 20 часов 2 августа до окончания мероприятия. Одновременно с перекрытием дорог 3 августа будет запрещено парковаться на улице Красный Путь от Кемеровской до Березовой.
«Для автомобилистов предусмотрено 415 парковочных мест в районе проводимого мероприятия. Из них больше всего находится на набережной Тухачевского и по улице Березовой», — подчеркнул замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.
Одними из мест, где все же разрешено парковаться, стала набережная Тухачевского между домами № 2 и № 8, вся улица 2-я Дачная и Березовая, площадка у дома № 135 по Красному пути и улица 4-я Северная от Красного пути до улицы Волховстроя. Машину оставить также можно на парковке у Городского дворца детского творчества.