На время фестиваля фейерверков омичам запретят приезжать на «Зеленый остров»

Одними из мест, где все же разрешено парковаться, стала набережная Тухачевского между домами № 2 и № 8, вся улица 2-я Дачная и Березовая, площадка у дома № 135 по Красному пути и улица 4-я Северная от Красного пути до улицы Волховстроя. Машину оставить также можно на парковке у Городского дворца детского творчества.