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Posted 26 июля 2019, 11:43

Published 26 июля 2019, 11:43

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

На время фестиваля фейерверков омичам запретят приезжать на «Зеленый остров»

На время фестиваля фейерверков омичам запретят приезжать на «Зеленый остров»

26 июля 2019, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Параллельно с празднованием Дня города в Омске пройдет Международный фестиваль фейерверков. Состоится он на «Зеленом острове», и с 14 до 24 часов 3 августа въезды на территорию парка будут перекрыты, сообщили в администрации Омска.

Временно прекращено движение транспорта 3 августа с 14 до 24 часов будет на следующих участках:

  • улица 6-я Северная от до «Зеленого острова»;
  • Старозагородная роща от до дома № 10 по улице Старозагородная роща;
  • улица 2-я Затонская от Красного Пути до улицы Крутой Яр;
  • улица 1-я Затонская от Красного Пути до улицы Старозагородная роща;
  • улица Кемеровская от Красного Пути до набережной Тухачевского;
  • набережная Тухачевского от улицы Кемеровской до дома № 18 по набережной Тухачевского.

Парковаться вблизи места, где пройдет фестиваль, будет запрещено с 20 часов 2 августа до окончания мероприятия. Одновременно с перекрытием дорог 3 августа будет запрещено парковаться на улице Красный Путь от Кемеровской до Березовой.

«Для автомобилистов предусмотрено 415 парковочных мест в районе проводимого мероприятия. Из них больше всего находится на набережной Тухачевского и по улице Березовой», — подчеркнул замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Одними из мест, где все же разрешено парковаться, стала набережная Тухачевского между домами № 2 и № 8, вся улица 2-я Дачная и Березовая, площадка у дома № 135 по Красному пути и улица 4-я Северная от Красного пути до улицы Волховстроя. Машину оставить также можно на парковке у Городского дворца детского творчества.

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