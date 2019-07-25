В Омской области чиновник выписывал себе премии за выход в отпуск

В Тарском районе возбуждено уголовное дело на бывшего главу сельского поселения за то, что он несколько лет подряд перед отпуском начислял себе премии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Житель Тарского района был главой сельского поселения с 2012 по 2015 годы, и перед выходом в отпуск он давал указание сотруднику администрации начислить ему материальную помощь вдобавок к отпускным. По данным следствия, такие выплаты не могли быть начислены без голосования местных депутатов. Всего следствие выявило 5 случаев премирования главой поселения самого себя. Из бюджета сельского поселения он присвоил более 97 тыс рублей. На 45-летнего мужчину возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Во время следствия на него наложили штраф 5 тыс рублей, а для возмещения оставшейся суммы арестовали его имущество на общую сумму 115 200 рублей, уточнили в омской полиции.