В Омске застройщикам проблемных домов максимально снизят плату за аренду земли

Posted 25 июля 2019, 10:35
Published 25 июля 2019, 10:35
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Изменения, которые планируют внести в постановление № 419-п, предполагают снижение аренды земельных участков, предоставленных без торгов, до 0.075% от кадастровой стоимости. Условием для получения льготы для застройщика является реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома. На тех же условиях в правительстве предлагают передавать застройщикам участки, где начали возводить проблемные дома.
Общественный совет при Минимуществе Омской области проект одобрил проект. Изменения в законодательстве, по мнению экспертов, помогут достроить большое количество проблемных домов и вернуть жилье обманутым дольщикам.
В облправительстве отмечают, что проект уже прошел антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия. После завершения необходимых согласований изменения передадут на рассмотрение региональному кабмину.