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Posted 25 июля 2019, 10:35

Published 25 июля 2019, 10:35

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске застройщикам проблемных домов максимально снизят плату за аренду земли

В Омске застройщикам проблемных домов максимально снизят плату за аренду земли

25 июля 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В министерстве имущественных отношений Омской области подготовили изменения в законодательство региона, чтобы решить проблемы с долгостроями и вернуть жилье обманутым дольщикам, рассказали в пресс-службе правительства.

Изменения, которые планируют внести в постановление № 419-п, предполагают снижение аренды земельных участков, предоставленных без торгов, до 0.075% от кадастровой стоимости. Условием для получения льготы для застройщика является реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома. На тех же условиях в правительстве предлагают передавать застройщикам участки, где начали возводить проблемные дома.

Общественный совет при Минимуществе Омской области проект одобрил проект. Изменения в законодательстве, по мнению экспертов, помогут достроить большое количество проблемных домов и вернуть жилье обманутым дольщикам.

В облправительстве отмечают, что проект уже прошел антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия. После завершения необходимых согласований изменения передадут на рассмотрение региональному кабмину.

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