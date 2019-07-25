В Омске застройщикам проблемных домов максимально снизят плату за аренду земли

Изменения, которые планируют внести в постановление № 419-п, предполагают снижение аренды земельных участков, предоставленных без торгов, до 0.075% от кадастровой стоимости. Условием для получения льготы для застройщика является реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома. На тех же условиях в правительстве предлагают передавать застройщикам участки, где начали возводить проблемные дома.