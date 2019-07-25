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Posted 25 июля 2019, 01:56

Published 25 июля 2019, 01:56

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске приступили к ремонту дороги в аэропорт

В Омске приступили к ремонту дороги в аэропорт

25 июля 2019, 01:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске начался масштабный ремонт улицы Транссибирской, в связи с чем планирующим улететь из города советуют заранее выезжать в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс, сообщает «12 канал».

Улица Транссибирская не только получит новое дорожное покрытие, но и избавиться от своей главной проблемы — регулярных подтоплений. Подрядчик проложит ливневую канализацию, заменит асфальт, оборудует остановки и тротуары на всем протяжении улицы. В настоящее время рабочие уже уложили бордюрный камень и установили ограждения. Планируется, что работы будут завершены к 1 августа.

Напомним, ремонт улицы Транссибирской в Омске проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому в этом году в нормативное состояние приведут 17 магистралей. Ремонт 40 километров дорог обойдется в почти миллиард рублей. Подрядчик уже завершил реконструкцию дорог по улицам 70 лет Октября, Енисейская, Гагарина и Черлакском тракте.

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