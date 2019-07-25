В Омске приступили к ремонту дороги в аэропорт

Posted 25 июля 2019, 01:56
Published 25 июля 2019, 01:56
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Улица Транссибирская не только получит новое дорожное покрытие, но и избавиться от своей главной проблемы — регулярных подтоплений. Подрядчик проложит ливневую канализацию, заменит асфальт, оборудует остановки и тротуары на всем протяжении улицы. В настоящее время рабочие уже уложили бордюрный камень и установили ограждения. Планируется, что работы будут завершены к 1 августа.
Напомним, ремонт улицы Транссибирской в Омске проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому в этом году в нормативное состояние приведут 17 магистралей. Ремонт 40 километров дорог обойдется в почти миллиард рублей. Подрядчик уже завершил реконструкцию дорог по улицам 70 лет Октября, Енисейская, Гагарина и Черлакском тракте.