В Омске приступили к ремонту дороги в аэропорт

Улица Транссибирская не только получит новое дорожное покрытие, но и избавиться от своей главной проблемы — регулярных подтоплений. Подрядчик проложит ливневую канализацию, заменит асфальт, оборудует остановки и тротуары на всем протяжении улицы. В настоящее время рабочие уже уложили бордюрный камень и установили ограждения. Планируется, что работы будут завершены к 1 августа.