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Posted 25 июля 2019, 09:05

Published 25 июля 2019, 09:05

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске ежедневно пять человек узнают о своем ВИЧ-положительном статусе

В Омске ежедневно пять человек узнают о своем ВИЧ-положительном статусе

25 июля 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями подсчитали, сколько омичей заболели ВИЧ за первые полгода 2019 года.

В Омской области, по данным бюджетного учреждения, за первые шесть месяцев было выявлено 884 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. В Центре отмечают, что каждый день в Омске о своем положительном статусе узнают пять человек.

«Больше половины случаев заражения приходится на половой путь передачи. Прошло время, когда ВИЧ-инфекция была болезнью только наркопотребителей и женщин, вовлеченных в секс-услуги. Теперь многие в зоне риска», — пояснили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

В учреждении также отмечают, что самым надежным способом защитить себя от ВИЧ-инфекции является использование презерватива.

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