В Омске ежедневно пять человек узнают о своем ВИЧ-положительном статусе

Posted 25 июля 2019, 09:05
Published 25 июля 2019, 09:05
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В Омской области, по данным бюджетного учреждения, за первые шесть месяцев было выявлено 884 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. В Центре отмечают, что каждый день в Омске о своем положительном статусе узнают пять человек.
«Больше половины случаев заражения приходится на половой путь передачи. Прошло время, когда ВИЧ-инфекция была болезнью только наркопотребителей и женщин, вовлеченных в секс-услуги. Теперь многие в зоне риска», — пояснили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД.
В учреждении также отмечают, что самым надежным способом защитить себя от ВИЧ-инфекции является использование презерватива.