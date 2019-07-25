В Омске бизнесмена отпустили под подписку о невыезде за махинации с 800 млн рублей

Также следствие установило, что подозреваемый с одной из организаций, входящих в группу компаний, оформил возврат ранее оплаченного товара на сумму 212 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, которое было залогом при оформлении кредитов на полмиллиона рублей. Позже бизнесмен и вовсе ликвидировал организации, чтобы скрыть преступление и уклониться от взыскания средств кредиторами.