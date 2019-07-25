В Омске бизнесмена отпустили под подписку о невыезде за махинации с 800 млн рублей

Posted 25 июля 2019, 12:29
Published 25 июля 2019, 12:29
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Во время расследования выяснилось, что руководитель группы компаний по продаже алкоголя оформил сразу в трех кредитных организациях займ на общую сумму 561 млн рублей. Ранее мужчина также оформлял кредиты и исправно их погашал, чтобы не портить кредитную историю. Однако возвращать новые кредиты банкам предприниматель не торопился.
Также следствие установило, что подозреваемый с одной из организаций, входящих в группу компаний, оформил возврат ранее оплаченного товара на сумму 212 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, которое было залогом при оформлении кредитов на полмиллиона рублей. Позже бизнесмен и вовсе ликвидировал организации, чтобы скрыть преступление и уклониться от взыскания средств кредиторами.
Мужчину задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство». Материалы с обвинительным решением прокурора переданы в Советский районный суд для рассмотрения и вынесения приговора, пояснила Волк.