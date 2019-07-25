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Posted 25 июля 2019, 12:29

Published 25 июля 2019, 12:29

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске бизнесмена отпустили под подписку о невыезде за махинации с 800 млн рублей

В Омске бизнесмена отпустили под подписку о невыезде за махинации с 800 млн рублей

25 июля 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омского предпринимателя до суда отпустили под подписку о невыезде за мошенничество и преднамеренное банкротство. О завершении предварительного расследования рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время расследования выяснилось, что руководитель группы компаний по продаже алкоголя оформил сразу в трех кредитных организациях займ на общую сумму 561 млн рублей. Ранее мужчина также оформлял кредиты и исправно их погашал, чтобы не портить кредитную историю. Однако возвращать новые кредиты банкам предприниматель не торопился.

Также следствие установило, что подозреваемый с одной из организаций, входящих в группу компаний, оформил возврат ранее оплаченного товара на сумму 212 млн рублей. Эти действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, которое было залогом при оформлении кредитов на полмиллиона рублей. Позже бизнесмен и вовсе ликвидировал организации, чтобы скрыть преступление и уклониться от взыскания средств кредиторами.

Мужчину задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство». Материалы с обвинительным решением прокурора переданы в Советский районный суд для рассмотрения и вынесения приговора, пояснила Волк.

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